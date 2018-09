Fietsster komt in Bree om het leven na val in kanaal

bvb

02 september 2018

20u04

Bron: Belga

0

Bij een fietsongeval in Bree is deze namiddag een 66-jarige vrouw om het leven gekomen. Rond 16 uur belandde de vrouw uit Bree in de Waterstraat in het kanaal.