Fietsster in kritieke toestand na aanrijding in Mortsel

22u16

Bron: Belga

Een 50-jarige vrouw uit Mortsel is zaterdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd, nadat ze met haar fiets in aanrijding kwam met een wagen. Dat werd vernomen bij de lokale politie van de zone MINOS.