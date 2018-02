Fietsster in Gent zwaargewond na ongeval met vluchtmisdrijf: 19-jarige automobilist opgepakt

16 februari 2018

In Gent is vanmorgen een vrouw op de fiets levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze aangereden werd door een personenwagen. De 19-jarige autobestuurder pleegde vluchtmisdrijf maar hij kon later opgepakt worden, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.