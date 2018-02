Fietsster (84) komt om in Knokke Mathias Mariën

13 februari 2018

14u20

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een fietsster is rond 11 uur langs de Herenweg in Knokke om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Het slachtoffer, een vrouw van 84 uit Knokke, kwam ten val en overleed ter plaatse. Bij het ongeval was een lichte bestelwagen betrokken. Het is niet duidelijk of er echt sprake was van een aanrijding.

Volgens de bestuurder zelf was dat niet het geval en kwam de vrouw ten val. Al worden momenteel alle opties open gehouden. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden in kaart te brengen. De Herenweg werd afgesloten voor verkeer.