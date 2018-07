Fietsster (63) zwaargewond na botsing met tractorbestuurder (78) in Riemst Birger Vandael

12 juli 2018

19u12

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een 63-jarige vrouw uit Herderen (Riemst) is deze namiddag ernstig gewond geraakt na een botsing met een tractor.

Het slachtoffer was onderweg met haar fiets toen ze aangereden werd door het landbouwvoertuig. De vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk.

Het drama speelde zich af ter hoogte van het kruispunt Tongersesteenweg en de Kruisherenstraat. Ook de 78-jarige bestuurder van de tractor was afkomstig uit Herderen.



"Het was meteen duidelijk dat het om een ernstig ongeval ging. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht door een deskundige", vertelt korpschef Dirk Claes.