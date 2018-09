Fietsster (47) sterft na aanrijding met auto in Arendonk

17 september 2018

In Arendonk in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een 47-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval op het kruispunt van Vrijheid met de Wezenstraat. Dat meldt de lokale politie van de zone Kempen Noord-Oost.