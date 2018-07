Fietsster (27) aangereden aan oprit E17 in Gentbrugge: slachtoffer in levensgevaar naar ziekenhuis gebracht

22 juli 2018

17u36

Op het kruispunt van de Land Van Rovelaan en de Brusselsesteenweg in Gentbrugge is deze namiddag rond 16.45 uur een fietsster aangereden. De 27-jarige vrouw is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.