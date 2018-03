Fietsster (24) zwaargewond na botsing met bromfietser in Leuven HA

14 maart 2018

15u44

Bron: Belga 0 In Leuven is gisterenavond een 24-jarige fietsster zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de Leuvense lokale politie.

Het ongeval vond omstreeks 18.25 uur plaats op de Brusselsestraat, ter hoogte van het Sint-Pietersziekenhuis. Een 22-jarige bromfietser haalde er een fietser in en kwam daarbij frontaal in aanrijding met een andere fietser. Die tweede fietser, een 24-jarige vrouw, raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De fietser die door de bromfiets was ingehaald en dus getuige was van het ongeval, vervolgde zijn weg zonder te stoppen.

Politie en parket zijn nu op zoek naar de fietser en andere getuigen van het ongeval. De ingehaalde fietser zou een muts gedragen hebben.