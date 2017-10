Fietsersbond wil evaluatie kruispunten 19u35

De fietsersbond vraagt een evaluatie van alle kruispunten in Antwerpen en een actieplan om ze beter te beveiligen. Dat stelt de Fietsersbond na een dodelijk ongeval in Antwerpen vanmorgen waarbij een fietser om het leven kwam. Het is de derde fietsdode op twee weken tijd. "Ondanks het feit dat Antwerpen 'wereldfietsstad' wil worden, lijkt fietsveiligheid geen prioriteit te zijn. De sense of urgency lijkt volledig te ontbreken", zeggen ze in een persmededeling.