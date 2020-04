Fietsersbond vraagt herverdeling publieke ruimte, nu én post-corona JG

15 april 2020

15u43

Bron: Belga 9 De Fietsersbond vraagt een herverdeling van de publieke ruimte in deze coronatijden en erna. Dat meldt de organisatie woensdag in een persbericht. Volgens haar is de publieke ruimte niet eerlijk verdeeld en hebben fietsers meer ruimte nodig.

De publieke ruimte is de voorbije jaren heel erg autogericht, klinkt het. Volgens cijfers van Telraam, een project van Transport & Mobility Leuven, is het duidelijk dat er nu meer voetgangers en fietsers zijn en gemotoriseerd verkeer daalt. Dit klinkt logisch, gezien de maatregelen tegen het coronavirus. Maar de Fietsersbond wil ook in de toekomst de publieke ruimte herverdelen.

Daarom vraagt de organisatie aan alle fietsers, leden en afdelingen om straten in kaart te brengen waar de herverdeling kan en waar mogelijkheden liggen. Volgende week zal de Fietsersbond vervolgens met de verschillende voorstellen naar alle wegbeheerders stappen.

De organisatie zegt ook dat ze vooral blijft oproepen om de maatregelen die er nu zijn te respecteren. "Hou afstand, blijf in uw kot, wees hoffelijk als je fietst, hou rekening met de andere weggebruikers en probeer zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te respecteren als je fietsers en voetgangers inhaalt of kruist", klinkt het.