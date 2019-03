Fietsersbond pleit voor aangepast praktijkexamen voor speed pedelec na dodelijk ongeval TMA BSB KG

24 maart 2019

13u21

Bron: Belga, VTM Nieuws 24 In het Antwerpse district Deurne is zondagochtend in alle vroegte een 23-jarige jongeman om het leven gekomen bij een val met een speed pedelec - een elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur kan rijden - op de Jozef Verbovenlei. Dat zegt de lokale politie. De Fietsersbond pleit naar aanleiding van het ongeval voor een aangepast praktijkexamen voor de bestuurders van speed pedelecs.

Het slachtoffer reed zonder helm aan een hoge snelheid, verloor om een onbekende oorzaak de controle over zijn fiets en kwam zwaar ten val. Er zouden geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn geweest.

De Fietsersbond roept nu op om het praktijkexamen aan te passen voor toekomstig pedelec-bestuurders. Om met de snelle elektrische fiets te rijden, moet de bestuurder op dit moment in bezit zijn van een rijbewijs voor bromfiets of auto, maar dat is in de praktijk niet voldoende, aldus de Fietsersbond. Voor de speed pedelec zijn er immers andere rijvaardigheden nodig dan voor een bromfiets of wagen.

Daarom pleit de Fietsersbond om het voortaan ook mogelijk te maken om het praktijkexamen met een speed pedelec af te leggen.