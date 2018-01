Fietsers redden onderkoelde postbode uit beek in Menen Hans Verbeke

13u00

Bron: eigen berichtgeving 67 Hans Verbeke Twee vrienden die op terugweg waren van een voormiddagje fitnessen, hebben in Menen een postbode gered die in een beek was terechtgekomen.

De twee vonden het eigenaardig dat op een fiets- en wandelpad aan de reling van een brugje boven de beek een postfiets lag. Toen ze in de omtrek niemand opmerkten, besloten ze de beek af te wandelen. Zo vonden ze iets verderop in het water de jas van de postman. Wat verderop, op zo’n 150 meter afstand van het brugje waar de postfiets lag, troffen ze ook het slachtoffer aan. Met enkele handdoeken probeerden ze de kletsnatte en onderkoelde postbode weer wat op temperatuur te krijgen. De man was uitgeput en nauwelijks nog bij bewustzijn.

Brandweerduikers snelden ter plaatse om het slachtoffer weer op de begane grond te krijgen. De postman werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe hij in het water kon terechtkomen, is niet duidelijk.

