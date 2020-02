Fietsers kunnen voortaan ongestraft door rood met nieuw verkeerslicht Sven Ponsaerts

07 februari 2020

18u58 7 Als fietser ongestraft door het rood rijden? De komende maanden zullen op verschillende plaatsen in Vlaanderen nieuwe verkeerslichten komen die dat mogelijk maken. Knippert het nieuwe licht oranje, dan mag een fietser rechtsaf of rechtdoor. Zo hoeft hij niet langer onnodig samen met de wagens voor het rood te wachten.

Het nieuwe type verkeerslicht is eigenlijk een aanvulling op het bestaande driekleurig licht. Eronder komt een vierde licht, met fietslogo en pijl. Knippert het oranje licht, dan mag de fietser ook bij rood rechtsaf of rechtdoor, afhankelijk van wat de pijl aangeeft. Het nieuwe verkeerslicht geeft fietsers wel geen absolute vrijgeleide om zomaar het kruispunt over te zoeven. “Zij moeten steeds voorrang verlenen aan andere bestuurders en aan voetgangers”, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het extra licht is dan ook een oranje knipperlicht, en geen brandend groen.

Verkeersborden die hetzelfde toestaan (B22 en B23) bestaan al langer. “Uit een analyse die we maakten blijkt dat deze aanpassing van de voorrangsregels niet tot meer verkeersonveiligheid leidt”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Het gaat ook om een duidelijk verkeerslicht, dat niet verkeerd te begrijpen valt.” Dat was ook met de borden al zo, maar omdat verkeerslichten volgens de wegcode een hogere hiërarchie hebben dan borden, leidde de aangepaste driehoekige voorrangsborden soms toch tot verwarring. Dat probleem is voortaan van de baan.

“Fietsers moeten er zich ook van bewust zijn dat dit principe niet op elk kruispunt zal gelden, maar enkel wanneer duidelijk aangegeven”, benadrukt Willems. Volgens AWV zullen de lichten enkel verschijnen op kruispunten waar de toepassing voor de fietser veilig is, bijvoorbeeld wanneer hij bij het rechts afslaan meteen op een fietspad terechtkomt, of in een zone 30.

Het nieuwe licht zal de komende maanden op een tiental plaatsen in Vlaanderen worden geïnstalleerd, zo maakte minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) gisteren bekend. Momenteel staat er enkel een in Brugge, aan de rijksweg voor het station. Nieuwe locaties zijn kruispunten langs gewestwegen in Anzegem, Lievegem, Bierbeek, Meise, Knokke-Heist, Kortrijk, Geraardsbergen, Oostkamp en Blankenberge. (SPK)