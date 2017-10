Fietser zwaargewond na ongeval aan oprit R4 Jeffrey Dujardin

19u16

Bron: Eigen Berichtgeving 1 Jeffrey Dujardin Bij een ongeval zaterdagmiddag om 15.45 uur is een personenwagen in aanrijding gekomen met een fietser.

De bestuurder reed op de oprit van de R4, aan de Deinsesteenweg in Drongen, en zag de fietser te laat en kon niet meer ontwijken. De fietser werd zwaargewond weggebracht naar het AZ Jan Palfijn in Gent maar was niet in levensgevaar.

