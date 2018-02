Fietser zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen in Lebbeke

kv

21 februari 2018

19u00

Bron: Belga

12

In het Oost-Vlaamse Lebbeke is een 63-jarige vrouw vandaag zwaargewond geraakt toen ze op haar fiets aangereden werd door een vrachtwagen die rechts wou afslaan. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Maandag overleed een meisje van 16 in Oostakker na een aanrijding door een vrachtwagen.