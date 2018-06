Fietser zwaargewond bij dodehoekongeval met vrachtwagen in Antwerpen

Nina Bernaerts

18 juni 2018

11u04

Op de Boomsesteenweg in Antwerpen is deze morgen een vrouw van haar fiets gereden door een vrachtwagen. Beiden reden ze in de richting van Boom toen de vrachtwagen de Koornbloemstraat indraaide. De vrachtwagen had de vrouw van 33 niet opgemerkt, en zij belandde onder de wielen. De vrouw raakte ernstig gewond maar verkeerde niet in levensgevaar.