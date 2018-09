Fietser zit vast met hoofd onder auto: omstaanders tillen wagen op Jelle Houwen

06 september 2018

Een fietser is deze ochtend rond 10 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding in de Jonkershovestraat in Houthulst. Een vrouw zag de jongeman op zijn fiets niet en schepte hem op. De man werd in de lucht gekatapulteerd en kwam ongelukkig op het asfalt terecht. Daarna werd hij nog aangereden door de auto aan lage snelheid. Hij raakte zo klem met zijn hoofd onder de wagen.

De hulpdiensten werden verwittigd maar intussen stopten al heel wat mensen bij het ongeval. Onder hen de zoon van de brandweercommandant en een ambulancier van het brandweerkorps van Houthulst. Samen met enkele omstaanders tilden ze de wagen op en konden ze de man bevrijden. Intussen werd gezorgd voor een veilige landingsplaats voor de MUG-Heli. De fietser kreeg ter plaatse de dringendste zorgen en de brandweer zorgde voor afscherming ter plaatse, vlak voor de Okay buurtwinkel.

De jongeman werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis van Ieper gebracht. Ook de vrouw die hem aanreed werd overgebracht. Zij verkeerde in shock.