Fietser wint race vanuit rand naar stadscentrum tijdens ochtendspits

24 april 2018

Bron: Belga

De fiets is het snelste transportmiddel vanuit de rand naar het centrum van een stad tijdens de ochtendspits. Dat blijkt uit de resultaten van de zogenaamde 'spitstest' die acht teams van de Fietsersbond vanochtend deden in Brussel, Gent en Antwerpen. De voorsprong van de fiets op het openbaar vervoer varieerde van 5 minuten tot een half uur. De auto kwam meestal tien minuten tot een kwartier later dan de fiets aan.