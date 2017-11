Fietser wijst politie op fietszone voor verkeerslichten, agenten snijden hem nadien de pas af IVI

19u45

Bron: BRUZZ 0 rv Een fietser wijst de politieagenten erop dat ze op de fietszone staan, de agenten reageren laconiek. Een video van een aanvaring tussen een politieagent en een fietser krijgt heel wat reacties. De fietser had de agenten in een politiecombi erop gewezen dat ze op de fietszone stonden terwijl ze voor de verkeerslichten aan het wachten waren. Wanneer de fietser vervolgens rechtsaf slaat omdat een verkeersbord hem dat toelaat, snijdt de politiecombi hem bruusk de pas af.

Het voorval vond in februari al plaats op de Waversesteenweg in Etterbeek. De beelden werden in juli op Youtube geplaatst, maar komen nu onder de aandacht omdat de RTBF de fietser heeft kunnen opsporen. De man maakte de beelden met een verborgen camera.

In de video is te zien hoe de fietser de agenten aanspreekt over de fietszone, maar die reageren laconiek. Volgens de agenten is er geen fietszone getekend op de grond. De fietser rijdt vervolgens door het rood om naar rechts af te slaan, wat volgens het verkeersbord aan de lichten mag. Maar de politiecombi snijdt hem enkele seconden later de pas af. Er ontstaat een hevige discussie. De fietser keert terug naar het kruispunt om de agenten te wijzen op het bord en de fietszone. De agenten hebben geen oren naar zijn verhaal.

De fietser, die naar eigen zeggen al 28 jaar dagelijks de fiets gebruikt, heeft geen klacht ingediend na het voorval. Volgens de man omdat eerdere klachten van hem al werden afgewezen. Iets wat nu ook zou gebeuren, dacht hij. Enkele maanden later heeft hij het incident wel aangekaart bij GRACQ, een actiegroep voor fietsers. Die groep heeft uiteindelijk de burgemeester en het hoofd van de politiezone Montgomery erbij betrokken. Commissaris Michaël Jonniaux bevestigt aan RTBF dat er een disciplinair onderzoek is geopend. De commissaris zegt ook nog dat het gedrag van de politieagent “meerdere vragen oproept”.