Fietser uit Blankenberge verdrinkt in Schelde

01 augustus 2019

22u01

In het Oost-Vlaamse Zwijnaarde is een fietser uit Blankenberge overleden nadat hij met zijn fiets in de Schelde was terechtgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is, waarschijnlijk gaat het om een ongeval. De man verbleef in Zwevezele.