Fietser sterft na kwalijke val in Torhout Bart Boterman

17 maart 2018

11u35 0 In de Aartrijkestraat in Torhout werd afgelopen nacht het levenloze lichaam van een 53-jarige man aangetroffen. De man lag naast zijn fiets en werd rond 3.40 uur opgemerkt door voorbijgangers. Alle hulp kwam te laat.

Volgens de lokale politie Kouter wijst alles op een kwalijke val met dodelijke afloop en zijn er op het eerste zicht geen derden betrokken. Het lichaam werd na onderzoek ter plaatse opgehaald door een begrafenisondernemer. Het lichaam is wel nog in beslag genomen voor een autopsie door de wetsdokter, om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. De dienst slachtofferhulp van de politie heeft de familie ingelicht over het overlijden.