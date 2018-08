Fietser sterft na botsing met tractor in Grimbergen Dimitri Berlanger

16 augustus 2018

11u39

Bron: Eigen berichtgeving 5 Op de Brusselsesteenweg in Grimbergen is deze morgen rond 10 uur een dodelijk ongeval gebeurd met een fietser.

Een tractor sloeg rechts af naar de 's Gravenmolenstraat af en greep daarbij een fietser die op het fietspad reed. Volgens een ooggetuige – een dame die ook op het fietspad reed – was het slachtoffer een man die op een ligfiets zat en in tegengestelde richting op hetzelfde fietspad reed. Volgens haar reed de tractor haar even voordien aan ‘erg hoge’ snelheid voorbij.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het parket is afgestapt om de omstandigheden te onderzoeken. De Brusselsesteenweg is momenteel volledig afgesloten.