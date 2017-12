Fietser sterft bij aanrijding in Oostakker Sam Ooghe

16u05

Bron: eigen berichtgeving 339 Sam Ooghe . Een fietser is rond het middaguur omgekomen bij een zwaar ongeval in Oostakker. De chauffeur, een Nederlander, was als toeleverancier op weg naar Volvo.

Het ongeval gebeurde in de Langebruggestraat. Een vijftigjarige man uit Evergem, die voor de gemeente werkte, wilde de straat oversteken. Een eerste voertuig liet hem oversteken, maar de bestelwagen die uit de andere richting kwam, had de man niet gezien. Opvallend is dat het ongeval gebeurde bij het zogenaamde 'Volvo-rondpunt', dat in mei openging na maandenlange werken om de verkeersveiligheid te verzekeren.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur is een man uit Breda. "Hij was aan zijn laatste stop toe. Letterlijk op honderd meter van zijn bestemming gebeurt dit", reageerde zijn vrouw. De chauffeur legde een negatieve ademtest af.

