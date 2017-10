Fietser overleden na ongeval met vrachtwagen in Antwerpen PLA

09u17

Bron: eigen berichtgeving 6 PLA

In de Simonsstraat in Antwerpen is vanochtend een fietser overleden bij een ongeval met een vrachtwagen. De fietser en de vrachtwagen kwamen van onder de brug aan de Plantin Moretuslei en staken het kruispunt met de Simonsstraat over. Daar draaide de vrachtwagen af en werd de fietser aangereden. Het slachtoffer overleed ter plaatse.



Later meer