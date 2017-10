Fietser opgeschept door BMW in Gent Wouter Spillebeen

23u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wouter Spillebeen Een jongeman die rond 22 uur het kruispunt van de Overpoortstraat met de R40 in Gent over wilde fietsen, is aangereden door een BMW. Volgens ooggetuigen reed de fietser door het rood.

Het slachtoffer werd door de klap tientallen meters ver geslingerd. Hij was nog bij bewustzijn en verkeert volgens de hulpdiensten niet in levensgevaar. Hij werd met de ambulance ter verzorging weggevoerd naar het ziekenhuis. De aanrijder, die het kruispunt was opgereden toen het licht op groen sprong, verklaarde dat hij de fietser niet gezien had.

