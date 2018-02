Fietser omgekomen na aanrijding met personenauto in Sint-Truiden Redactie

13 februari 2018

21u27

Bron: Belga

Bij een verkeersongeval in Sint-Truiden is een fietser vanavond om het leven gekomen. Rond 18.45 uur kwam een fietser op de Tongersesteenweg (N79) in aanrijding met een personenwagen. De 54-jarige fietser wilde de rijbaan oversteken en werd daarbij door de auto gegrepen.



De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse. Het parket van Limburg stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van de aanrijding te onderzoeken.