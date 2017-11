Fietser moet blazen aan Gentse Overpoort: 3,22 promille HR

Bron: Politie Gent 0 Joost De Bock Archiefbeeld. Een fietser heeft afgelopen nacht in Gent maar liefst 3,22 promille geblazen bij een alcoholcontrole in de buurt van de Overpoortstraat. Drie promille is het equivalent van ongeveer 20 pintjes bier.

Het is niet de eerste keer dat de Gentse politie dronken fietsers laat blazen. Eind oktober hielden ze ook al een zwalpende man tegen. Die had toen 2,18 promille in het bloed - goed voor tien glazen alcohol. Omdat het een buitenlander was, moest hij bovendien ter plaatse zijn boete betalen. Die fietser kon maar liefst 1.260 euro ophoesten.

Rood licht

De controle vond vannacht plaats tussen 22 uur en 6 uur. Er werden 160 bestuurders gecontroleerd. Dertien onder hen (8%) hadden te veel gedronken. Eén autobestuurder moest zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Daarnaast bekeurde de politie ook twee bestuurders die een rood licht negeerden. Vier fietsers kregen een boete omdat hun fietsverlichting niet werkte.