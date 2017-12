Fietser loopt schedelbreuk op bij aanrijding met bus in Borgerhout TMA

15u16

Bron: Belga 1 Google Maps

In het Antwerpse district Borgerhout is vrijdagavond een fietser zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden door een lijnbus op de Turnhoutsebaan. Dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer, een 39-jarige man, reed net als de bus in de richting van het centrum toen hij ter hoogte van de Blijde-Inkomststraat plots linksaf reed en de bus- en trambedding dwarste. De buschauffeur kon een aanrijding niet meer vermijden.

De fietser knalde tegen de rechtervoorzijde van de bus en kwam vervolgens zwaar ten val. Hij was een tijd buiten bewustzijn en bleek een schedelbreuk te hebben opgelopen, maar verkeerde niet in levensgevaar. Op de bus vielen geen gewonden.