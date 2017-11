Fietser levensgevaarlijk gewond na aanrijding op zebrapad in Molenbeek HA

15u48

In de Picardstraat in Sint-Jans-Molenbeek is vanmiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel West. De fietser, een veertiger, werd op het zebrapad aangereden door een oudere man. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Picardstraat met de Vandenboogaerdestraat. De bestuurder kon de overstekende fietser niet meer ontwijken. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijke gewond door de zware klap.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur op het kruispunt van de Picardstraat met de Vandenboogaerdestraat. De wagen, die bestuurd werd door een oudere man, reed in de richting van de Scheldestraat toen de fietser vanaf de linkerkant de straat overstak op het zebrapad. De autobestuurder kon de fietser niet meer ontwijken en reed hem aan, waarna de fietser eerst op de voorruit van de wagen werd gekatapulteerd en vervolgens op het wegdek terechtkwam.

De hulpdiensten brachten de fietser in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. Volgens de eerste vaststellingen zou de autobestuurder niet te snel gereden hebben. De man was ook niet onder invloed van alcohol of drugs.