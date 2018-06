Fietser kritiek na aanrijding in Meeuwen-Gruitrode Marco Mariotti

20 juni 2018

16u55

Bron: eigen berichtgeving 0 In de Ophovenstraat in Meeuwen-Gruitrode is deze namiddag rond 15 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een wielertoerist stak er de weg over ter hoogte van de Akkerstraat en werd gegrepen door een BMW die vanuit Gruitrode richting Plokroy reed.

De fietser, een 38-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode, is in kritieke toestand afgevoerd, een verkeersdeskundige komt nog ter plaatse. De weg is langs beide kanten afgezet voor alle verkeer.

Later meer.