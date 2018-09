Fietser komt onder vrachtwagen van rijschool terecht in Antwerpen, slachtoffer in levensgevaar

25 september 2018

Aan het Sportpaleis in het Antwerpse district Merksem is een fietser onder een vrachtwagen van de Merksemse Rijschool terecht gekomen. De fietser moest vanonder de truck gehaald worden en werd ter plekke verzorgd alvorens hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. De fietser, een man van 36 uit Antwerpen, is in levensgevaar.