Fietser komt onder tram terecht in Antwerpen

TK

08u21

Bron: Eigen berichtgeving

0

Marc De Roeck

Iets voor acht uur vanochtend is een fietser onder een tram van vervoersmaatschappij De Lijn terecht gekomen in het Antwerpse district Berchem. De fietser zou er erg aan toe zijn en is naar het ziekenhuis gebracht.