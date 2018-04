Fietser komt om onder wielen vrachtwagen in Hoogstraten JVN

06 april 2018

11u46 3

In Hoogstraten is vanochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Loenhoutseweg. Een fietser is daarbij overleden nadat hij onder de wielen van een vrachtwagen is terechtgekomen.

"Door een ernstig verkeersongeval is de Loenhoutseweg in Hoogstraten afgesloten tussen de Katelijnestraat en de Vrijheid”, waarschuwt politiezone Noorderkempen. “Verkeer komende van Loenhout zal de Katelijnestraat moeten inrijden. Verkeer op de Heilig Bloedlaan zal de Loenhoutseweg dus ook niet kunnen inrijden. Gelieve de omgeving te vermijden zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.”