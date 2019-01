Fietser komt om bij ongeval met truck in Sint-Truiden Toon Royackers

24 januari 2019

15u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Aan de Rellestraat in Sint-Truiden is vanmiddag een fietser om het leven gekomen, nadat hij gegrepen werd door een truck. Het tragische verkeersongeval gebeurde kort voor 14 uur net aan het kruispunt met de Zepperenweg.

Een mugteam kwam nog ter plaatse, maar het slachtoffer was al bezweken aan de verwondingen. Over zijn identiteit bestaat volgens de politie nog geen zekerheid.



Voorlopig is de omgeving van het ongeval afgezet. Een verkeersdeskundige komt op vraag van het Parket Limburg nog ter plaatse voor een onderzoek.