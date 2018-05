Fietser in onduidelijke omstandigheden aangereden in Gent Jürgen Eeckhout

29 mei 2018

09u38

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een fietser is deze ochtend mogelijk ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de N60 met de Klossestraat op de grens van Gent en De Pinte.

Momenteel staat het kruispunt afgezet en onderzoekt de politie de precieze omstandigheden van het ongeval. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar over de verwondingen is voorlopig niks bekend. Een aanrijdend voertuig staat niet op de plaats van het ongeval. Het is voorlopig onduidelijk of er effectief vluchtmisdrijf mee gemoeid is.