Fietser in levensgevaar na zware val in Brugge

24 juni 2018

Bron: Belga

Bij een zware valpartij is zaterdagavond in Brugge een 28-jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer vloog over een balustrade en kwam vier meter dieper terecht.