Fietser in levensgevaar na ongeval met vrachtwagen in Antwerpen

04 juli 2018

12u48 5

Een fietser is vanmorgen rond 10u30 aan het tankstation Esso op de Emiel Vloorstraat in Antwerpen onder een vrachtwagen terechtgekomen. De fietser, een vijftiger, kwam onder de oplegger terecht en werd levensgevaarlijk gewond. Hij liep verschillende breuken op. De man is overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem.

De politie heeft de straat gedeeltelijk afgesloten omdat het parket een verkeersdeskundige ter plaatse stuurt. Hij moet de juiste omstandigheden van het ongeval in kaart brengen.