Fietser gewond bij ongeval met vluchtmisdrijf in Leuven ep

08 maart 2018

18u16

Bron: Belga 0 In Leuven is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Dat meldt de Leuvense lokale politie.

De 23-jarige fietser was net met zijn fiets thuis vertrokken toen hij in de Ravenstraat werd aangereden door een personenwagen. De jongeman kwam ten val en verloor het bewustzijn terwijl de wagen er vandoor ging. Toen het slachtoffer bijkwam, heeft hij zelf de hulpdiensten kunnen verwittigen. Die brachten hem over naar het ziekenhuis.

Van het ongeval waren geen getuigen en over de vluchtende auto is enkel geweten dat het om een zwarte personenwagen ging.