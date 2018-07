Fietser geschept door auto: Zuidlaan Wetteren opnieuw vrijgegeven Didier Verbaere

22 juli 2018

16u17

Bron: Eigen berichtgeving 33 De Zuidlaan in Wetteren is opnieuw vrijgegeven na een verkeersongeval eerder vandaag. Omstreeks 14.45 uur werd ter hoogte van Moeregem een fietser geschept door een auto.

Het voertuig reed in de richting van Wetteren en de fietser reed op het fietspad in dezelfde richting. Ter hoogte van het kruispunt stak de fietser over waarbij het tot een aanrijding kwam met het voertuig. De exacte omstandigheden zijn voorlopig niet gekend. De fietser uit Wetteren werd frontaal gegrepen.

Het slachtoffer was bewusteloos en de eerste medische zorgen werden ter plaatse toegediend door de mug. Daarna werd de fietser overgebracht naar het UZ in Gent.

Het parket werd ingelicht en de verkeersdeskundige werd ter plaatse gestuurd. Over de toestand van de aangereden man is nog niks bekend.