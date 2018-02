Fietser die koerier van PostNL neerstak in Gent na opzettelijke aanrijding krijgt 50 maanden cel ADN Jürgen Eeckhout

13 februari 2018

09u57

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 1 De fietser die begin maart vorig jaar een koerier van het postbedrijf PostNL neerstak in Gent, is veroordeeld tot 50 maanden cel. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent vandaag beslist. De koerier had de fietser eerst aangereden en kreeg 27 maanden cel. Beide mannen werden ook veroordeeld voor een reeks andere vechtpartijen.

Het incident gebeurde op 9 maart 2017 in de Blazoenstraat in Gent. De fietser, een illegale man, werd aangereden door de koerier en de koerier werd vervolgens door de fietser gestoken met een mes. De betrokkenen kenden elkaar. Tussen de twee boterde het al een tijdje niet.

De chauffeur bedreigde de illegaal al rijdend door het teken te maken dat hij diens keel zou oversnijden. Daarna probeerde hij hem met zijn bestelwagen opzettelijk aan te rijden. De illegaal liet zich daarna niet onbetuigd en stak de chauffeur verschillende keren. De fietser sloeg na de feiten op de vlucht, maar kon opgepakt worden. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid en verboden wapendracht. De koerier raakte zwaargewond. Ook hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent, maar werd niet aangehouden.

Voor de rechtbank moesten beide mannen zich ook verantwoorden voor een reeks andere feiten. De bestuurder van de bestelwagen kreeg in totaal 27 maanden cel en 400 euro boete voor de opzettelijke aanrijding en andere vechtpartijen.

Hij is constant in het bezit van messen, en laat het niet na om messteken toe te brengen bij de meest banale discussies, confrontaties of vechtpartijen. Het is duidelijk dat de maatschappij tegen hem beschermd moet worden

Uitlokking

De rechtbank aanvaardde dat de fietser uitgelokt werd door de koerier. "Het gedrag (van de fietser, nvdr.), hoe laakbaar en verwerpelijk het ook is, beantwoordt volgens de rechtbank aan de wettelijke voorwaarden inzake uitlokking. Hij werd achtervolgd door de bestuurder van de bestelwagen die een bedreigend gebaar over zijn keel maakte. Die bedreigingen zette hij in daden om door met zijn bestelwagen moedwillig op het voetpad te rijden, waar de andere met zijn fiets was gestopt", motiveerde rechtbankvoorzitter Caroline Blomme. Het conflict tussen de twee mannen zou begonnen zijn na een ruzie om een vriendin.

Anderzijds stelde de rechtbank dat de fietser een gevaar voor de maatschappij vormt. "Hij verblijft illegaal in ons land en is constant in het bezit van messen, en laat het niet na om messteken toe te brengen bij de meest banale discussies, confrontaties of vechtpartijen. Het is duidelijk dat de maatschappij tegen hem beschermd moet worden."