Fietser buiten levensgevaar na aanrijding in Gent, bestuurder geïdentificeerd

Wouter Spillebeen

05 februari 2018

10u51

Bron: Eigen berichtgeving 203 Aan de Meulestedebrug in Gent is vanochtend rond 7.40 uur een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding. De aanrijder sloeg daarna op de vlucht, maar is ondertussen geïdentificeerd.

Het parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent meldt dat de aanrijder geïdentificeerd is en verhoord wordt. "Het onderzoek loopt nog volop. Daaruit zal ook moeten blijken of het hier effectief over een vluchtmisdrijf gaat. Het kan ook zijn dat de chauffeur gewoon niets gezien of gevoeld heeft."

Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Het zou gaan om een 55-jarige man uit Gent. Het ongeval gebeurde in de Zeeschipstraat, ter hoogte van de Meulestedebrug.

Volgens een getuige reed de dader met een vrachtwagen, maar dat kan de politie niet bevestigen.