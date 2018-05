Fietser aangereden door trein in Zele, spoorverkeer onderbroken HA

08 mei 2018

12u31

Bron: Belga 11 In het Oost-Vlaamse Zele is omstreeks 11.45 uur een fietser aangereden door een trein. Daardoor rijden er geen treinen tussen Lokeren en Zele. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

De aanrijding gebeurde ter hoogte van een overweg in de straat Goeiende. De treinen moeten daar over een enkelspoor. Over de toestand van de fietser heeft Infrabel nog geen verdere informatie. Het ongeval gebeurde met een trein die op weg was van Sint-Niklaas naar Kortrijk. Het treinverkeer is er dus onderbroken, en de NMBS zal een vervangende busdienst inleggen. Omdat de politie ter plaatse zal moeten komen, vreest Infrabel dat het spoorverkeer verschillende uren onderbroken zal zijn.