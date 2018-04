Fietser (61) wordt onwel en overlijdt in Bree BV

15 april 2018

18u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vanmiddag is in Bree een wielertoerist onwel geworden op de fiets. De man is ter plaatse overleden.

Het voorval vond plaats omstreeks 11.40 uur op de Houterstraat. Het slachtoffer bleek afkomstig uit Nederland. Hij was in het gezelschap van een groepje andere fietsers toen hij onwel werd. Hij overleed ter plaatse. "Er is geen sprake van een verkeersongeval", bevestigt de politiezone Carma. De precieze omstandigheden van de feiten zijn echter niet duidelijk.

Amper een week geleden overleed wielrenner Michael Goolaerts na een hartaanval in Parijs-Roubaix. Helaas vinden dergelijke drama's ook plaats in het toeristencircuit.