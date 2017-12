Fietser (60) overleeft aanrijding vlak bij woning niet Siebe De Voogt

12u14

Een fietser is vanmorgen even voor 10 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Sint-Joris, bij Beernem.

De aanrijding in de Vijverstraat gebeurde op amper enkele honderden meters van z’n eigen woning. De 60-jarige man reed de snelwegbrug over de E40 naar beneden, toen hij aangereden werd door een kleine bestelwagen, net op het punt waar het fietspad overging in de gewone rijbaan. De ambulance en MUG snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

De oorzaak van het ongeval wordt nog volop onderzocht. Wellicht stelt het Brugse parket een verkeersdeskundige aan. Mogelijk ging de bestuurder van de bestelwagen aan het slippen op het gladde wegdek.