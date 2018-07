Fietser (45) zonder reden afgerost door drie jongeren

30 juli 2018

18u53

Bron: Belga

Een fietser is zaterdag in de vooravond in het Henegouwse Forchies-la-Marche (Fontaine-l'Evêque) afgerost door drie jongeren, die hem de weg hadden versperd. De 45-jarige man liep daarbij een ernstige hoofdwonde op. De politie van de zone Trieux heeft de verdachten snel kunnen identificeren dankzij het relaas van ooggetuigen.