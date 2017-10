Fietser (24) in levensgevaar na aanrijding in Aalst Tim Van Damme

21u35

Bron: eigen berichtgeving 0 Tim Van Damme Op de Viaduct op de Heilig Hartlaan in Aalst is deze avond een 24-jarige man uit Hofstade levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij met zijn fiets werd gegrepen door een personenwagen. Het ongeval gebeurde rond 20.15 uur. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Ook in het aanrijdende voertuig viel een slachtoffer. Daarin zat een ouder koppel dat uit de richting van ‘het Neuzeken’ kwam. De vrouw was danig onder de indruk en moest ook afgevoerd worden.

Door het ongeval was het viaduct enige tijd afgesloten in beide richtingen. Kort na de aanrijding gebeurde er een tweede ongeval. De bestuurder van een personenwagen merkte te laat een brandweervoertuig op en knalde in de flank van de signalisatiewagen.

Tim Van Damme

Tim Van Damme Kort na de aanrijding gebeurde er een tweede ongeval. De bestuurder van een personenwagen merkte te laat een brandweervoertuig op en knalde in de flank van de signalisatiewagen.

Tim Van Damme