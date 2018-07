Fietser (20) gaat over de kop en raakt levensgevaarlijk gewond in Gent Jürgen Eeckhout

17 juli 2018

12u43

Een 20-jarige man is deze ochtend met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis na een verkeersongeval op de Victor Braeckmanlaan in Sint-Amandsberg, een deelgemeente van Gent.

Het slachtoffer fietste rond 8.50 uur in de richting van Lochristi, maar ging om een nog onduidelijke oorzaak over de kop. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse en dienden de jongeman de eerste zorgen toe. Zijn toestand verslechterde in de loop van de voormiddag alvast niet. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken. Of de twintiger op de terugweg was van de Gentse Feesten is niet duidelijk.