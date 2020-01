Fietsendief krijgt drie jaar cel voor “ecologische misdaad”: “Slachtoffer moet nu vervuilender vervoermiddelen gebruiken” KVDS

31 januari 2020

07u37

Bron: Belga 12 Een veertiger die gearresteerd werd bij het stelen van een fiets in Oudergem is door de Brusselse rechtbank tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een "ecologische misdaad". Dat schrijven de Sudpresse-kranten vrijdag.

De feiten vonden plaats op 29 oktober, maar de verdachte was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in januari 2018 al een keer veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor de diefstal van een fiets.

Opwarming

"Het is daarom aangewezen om de verdachte - die misdaden pleegt met een grote impact op de planeet - streng te straffen. En dat omdat het slachtoffer van wie de fiets is gestolen, geen andere optie heeft dan vervuilender vervoermiddelen te gebruiken en zo bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Dat alles om de verdachte in staat te stellen verdovende middelen te kopen", aldus de rechter.





De kranten merken op dat de beschuldigde tussen 1995 en 2019 al 44 keer door de politie werd gearresteerd. Hij liep daarbij maar liefst 17 veroordelingen op, goed voor een totaal van meer dan 12 jaar gevangenisstraf.

De man was donderdag niet aanwezig op zijn proces. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.