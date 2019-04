Fietsende werknemer minder vaak afwezig door ziekte NLA

05 april 2019

10u28

Bron: Belga 0 Fietsende werknemers zijn minder vaak door ziekte afwezig dan collega's die niet met de fiets naar het werk rijden. Dat blijkt uit een analyse door het hr-bedrijf Attentia op basis ongeveer 120.000 respondenten. De cijfers geven ook aan dat de bedrijfsfiets de jongste jaren stevig in opmars is.

Ziekteverzuim neemt in alle leeftijdsgroepen af bij mensen die regelmatig naar het werk fietsen. Dat zegt Attentia vandaag in een mededeling over de analyse. Wat kort ziekteverzuim betreft, is er al een verschil tussen medewerkers die één tot drie maanden per jaar fietsen en wie nooit fietst. Slechts 0,10 procent van de dertigers die meer dan zes maanden per jaar naar het werk fietsen, is langdurig ziek, tegen iets meer dan 1 procent van de niet-fietsende dertigers.

"Je hebt van een half uurtje fietsen per dag al een beduidend cardiovasculair voordeel", zegt Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij Attentia. De dagelijkse blootstelling aan zonlicht bij het fietsen is bovendien goed voor het bioritme, zodat de nachtrust verbetert. Daarnaast is de body mass index (BMI) van fietsende werknemers aanzienlijk lager dan bij niet-fietsende collega's.

Fietsen naar het werk populairder

In 2015 koos zo'n 6,5 procent voor de fiets om naar het werk te rijden, in 2018 al ongeveer 9 procent. In het "cafetariaplan", waarbij werknemers zelf hun loonpakket kunnen samenstellen, kiest bijna 9 procent vandaag voor een fiets, in sommige ondernemingen zelfs tot 30 procent. Bedrijfsfietsen zitten ook in de lift dankzij de elektrische fiets, waarmee grotere afstanden naar het werk kunnen worden afgelegd.