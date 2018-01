Fietsende vrouw doodgereden in Overpelt MM HA

29 januari 2018

15u50

Bron: Eigen berichtgeving 0

Bij een verkeersongeval op de Ringlaan in Overpelt (Limburg) is een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer is een vrouw. Over de omstandigheden van het ongeval is verder nog niets bekend.

Later meer